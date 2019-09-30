Москва, , 10:46 — REGNUM Заявление министра экономического развития РФ Максима Орешкина о предстоящем росте доходов населения носит пропагандистский характер, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Орешкина о том, что во втором полугодии 2019 года в РФ ожидается рост реальных располагаемых доходов населения на 1%, чему будет способствовать резко снижающаяся инфляция.

«Скорее всего, это заявление носит пропагандистский характер, — сказал Бузгалин. — Если говорить по существу, то 1% доходов — это уровень статистической погрешности. Реальное состояние экономики РФ по-прежнему можно описать одним словом — стагнация. И люди устали от этой стагнации. Большинство жителей РФ, конечно, научились выживать, но дальше ключевая проблема — это развитие. И чем дольше его не будет, тем сильнее будет внутреннее напряжение и тем выше будет угроза дестабилизации экономической и политической ситуации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Михаила Делягина, рост доходов населения РФ может иметь место только в том случае, если российские олигархи начнут делиться с людьми нефтедолларами, чего пока ожидать не приходится.

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