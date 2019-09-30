Москва, 30 сентября 2019, 10:46 — REGNUM Заявление министра экономического развития РФ Максима Орешкина о предстоящем росте доходов населения носит пропагандистский характер, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Орешкина о том, что во втором полугодии 2019 года в РФ ожидается рост реальных располагаемых доходов населения на 1%, чему будет способствовать резко снижающаяся инфляция.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Михаила Делягина, рост доходов населения РФ может иметь место только в том случае, если российские олигархи начнут делиться с людьми нефтедолларами, чего пока ожидать не приходится.
Читайте ранее в этом сюжете: Экономист Делягин заподозрил Орешкина в неумении пользоваться календарем