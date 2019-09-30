Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM Повышение акцизом на вино приведет, с одной стороны, к еще большему потреблению нелегальной продукции, с другой — к еще большему потреблению крепкого алкоголя, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 30 сентября, глава НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя сообщение о подписании закона о повышении винных акцизов.

Как сообщалось ранее, с 2020 года российские тихие и игристые вина перестанут облагаться акцизом по льготной ставке, акцизы на отечественную и зарубежную продукцию будут уравнены, при этом стоимость акциза вырастет.

«Это очень плохая новость. Из-за того, что у нас высокие акцизы, у нас и высокие минимальные цены на легальный алкоголь. И именно из-за этого растут объемы продаж нелегальной спиртосодержащей продукции.

К тому же в нашей стране — извращенная система потребления алкоголя. На водку и пиво приходится 80% продаж. Объем потребления вина на человека в год — всего 7 литров. Такого нет ни в одной европейской или азиатской стране. Повышение акцизов на вино усугубит эту ситуацию.

Государство должно снижать, если не отменять вообще, акцизы на вино, одновременно увеличивая акцизы на крепкий алкоголь. Именно так, с помощью гибкой системы акцизов, действуют и в европейских, и в азиатских странах», — отметил Максим Черниговский.