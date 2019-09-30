Ташкент, , 10:40 — REGNUM Правительство Узбекистана планирует в три раза повысить стоимость электроэнергии для потребителей, осуществляющих деятельность по крипто-активам. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства республики, опубликованном на сайте «Обсуждение проектов нормативно-правовых документов Узбекистана».

Повышение стоимости электроэнергии распространяется на майнинг, независимо от установленной мощности потребителей. Проект постановления правительства предлагает внести поправки в правила пользования электрической энергией.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января 2018 года издание International Business Times опубликовало рейтинг стран по эффективности добычи цифровых валют. Отмечалось, что для производства одного биткоина в республике надо было затратить $1790 млрд.