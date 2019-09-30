Екатеринбург, , 10:43 — REGNUM В Свердловской области стали больше расходовать на оплату труда в ряде региональных министерств. Информация указана на официальном сайте правовой информации региона.

Постановление об увеличении расходов подписал и.о. губернатора Алексей Орлов.

Теперь в министерстве общественной безопасности региона сумма на оплату труда возрастёт с 1 млн 484 тысяч рублей 520 рублей в месяц до 1 млн 548 тысяч 381 рубля, а в министерстве инвестиций — с 1 млн 642 тысяч рублей до 1 млн 713 тысяч рублей. Благодаря этому увеличатся оклады у работников министерств.

Также суммы возрастут в минтрансе, мининстерстве экономики и департамента Госжилстройнадзора области.

Напомним, в декабре 2018 года у мэра Екатеринбурга не удалось увеличить себе зарплату. Хотя решение было уже принято городской думой, но после «окрика» из федеральной «Единой России» оно было отменено.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава думы Екатеринбурга: повышать зарплаты будем с оглядкой на народ