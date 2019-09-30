Киев, , 10:37 — REGNUM Новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом может быть подписана уже в декабре 2019 года. Именно на это рассчитывает официальный Киев. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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В видеообращении, которое он разместил на своей странице в социальной сети Facebook, Гончарук отметил, что пока переговоры по этому вопросу только начались. По его словам, они будут продолжаться как минимум несколько месяцев.

«До того момента, как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа», — уточнил премьер-министр.

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Глава правительства добавил, что этому будут предшествовать несколько подготовительных этапов. Так, по словам Гончарука, уже через несколько недель штаб-квартиру МВФ в США посетит ряд профильных министров Украины. Ожидается, что на этих переговорах будет достигнута предварительная договорённость о составе и структуре программы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Международный валютный фонд опубликовал неутешительные предварительные выводы миссии фонда на Украине, которая во главе с официальным представителем МВФ Роном ван Рооденом находилась в Киеве с 12 по 26 сентября. В отчёте указывается низкий рост экономики Украины. Её ВВП примерно в пять раз ниже, чем средний показатель по странам Евросоюза.

В качестве причин низких темпом экономического роста Украины названы слабая бизнес-среда, имеющая недостатки в законодательной базе, всепроникающая коррупция, а также доминирование в экономике страны неэффективных государственных предприятий или олигархов.

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