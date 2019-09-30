Сеул, , 10:47 — REGNUM Автопроизводитель Renault Samsung Motors собирается сократить производство на своем единственном заводе в Южной Корее на фоне снижения спроса на автомобили компании. Об этом 30 сентября сообщает Yonhap со ссылкой на представителя южнокорейского производителя.

По словам представителя компании, Renault Samsung планирует снизить объем единиц в час до 45 с нынешних 60 с 7 октября 2019 года. Это связано с сокращением продаж и с отсутствием новой модели для экспорта.

Накануне в компании предложили своим работникам присоединится к программе добровольного выхода на пенсию. По предварительным оценкам, около 400 рабочих останутся без работы в октябре после сокращения производства.

«Компания встретится с профсоюзом, чтобы обсудить способы эффективного управления рабочей силой, включая перевод работников сборочного конвейера и прекращение найма подрядных рабочих», — сообщил представитель компании.

За период с января по август 2019 года продажи Renault Samsung упали на 39%, до 114 705 автомобилей.

Напомним, модельный ряд Renault Samsung включает в себя компактный SM3, полностью электрический SM3 Z.E., небольшой внедорожник QM3 и седаны SM5, SM6 и SM7.

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