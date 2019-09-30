Киев, , 10:19 — REGNUM Национальный банк Украины на сегодня, 30 сентября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,08 грн, к евро — на уровне 26,33 грн., передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, гривна на продолжает укрепляться — с начала сентября курс украинской валюты укрепилась к доллару США на 4,6%. С начала 2019 г. года курс доллара упал на 13%. Последний раз выше, чем сейчас, курс гривны был в январе 2016 г.

Отметим, что накануне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обнародовало прогноз, согласно которому в течение ближайших трех лет гривна будет постепенно обесцениваться. В частности, считают аналитики агентства, по итогам нынешнего года доллар на Украине будет стоить 27 грн (в госбюджете заложен курс более 29 грн), 2020 г. — 27,5 грн, 2021 г. — 28,00 грн.

Эксперты прогнозируют, что на нынешней неделе (30 сентября — 4 октября) на Украине ожидается дальнейшее снижение курса доллара, до отметки примерно 23,8 грн за 1 доллар.