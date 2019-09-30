Более 2,3 млрд руб. инвестировали Bosco Di Ciliegi в калужское предприятие

Калуга, 30 сентября 2019, 10:01 — REGNUM Производственный комплекс «Мануфактуры Боско» торжественно открыла 29 сентября в индустриальном парке «Калуга — Юг» группа компаний Bosco Di Ciliegi, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Участие в церемонии приняли заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, помощник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.
Калужское предприятие площадью 16 тысяч кв. м с высоким уровнем автоматизированных технологических процессов планирует ежегодно производить более 3,6 млн. трикотажных изделий и свыше 120 тысяч предметов верхней одежды высокого качества. В их числе — футболки, спортивные костюмы, ветровки, куртки, пуховики. В планах фабрики — пошив формы для детских лагерей, включая флагманский проект — международный детский центр «Артек». Около 20% производимой продукции компания планирует реализовывать через собственную розничную сеть.
Строительство завода шло более года: в сентябре 2018 года был заложен первый камень в будущее здание фабрики. Общий объем инвестиций в проект составил 2,3 млрд рублей. Производство включает в себя: экспериментальный цех, производственный корпус и учебный класс. Помимо основных рабочих сооружений здесь есть обширная библиотека, современная столовая, просторный актовый зал, фонтаны и зимний сад. Официальной части церемонии предшествовала высадка деревьев «Черешневого леса».
Открывая церемонию, Михаил Куснирович подчеркнул: «Почти тысяча новых рабочих мест здесь будет для легкой промышленности, для Калуги». Глава Bosco Di Ciliegi выразил благодарность друзьям, коллегам, руководителям страны и региона — всем, кто поддерживает инициативы группы компаний. Говоря о планах предприятия, он сказал, что как только «Мануфактуры Боско» сумеют продемонстрировать уровень подготовки: это касается и самого здания, и оборудования, которое установлено, и квалификации персонала, начнется работа по привлечению зарубежных брендов, для которых станет производственной площадкой.