Москва, 30 сентября 2019, 09:56 — REGNUM Рост доходов населения РФ может начаться только в том случае, если российские олигархи начнут делиться с людьми нефтедолларами, а этого пока не предвидится, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития Максима Орешкина, который пообещал, что во втором полугодии 2019 года реальные располагаемые доходы граждан РФ вырастут на 1% и способствовать этому будет резко снижающаяся инфляция.
Кроме того, Делягин отметил, что 1% роста находится «глубоко в недрах статистической погрешности». Рост доходов, по словам экономиста, мог бы начаться, если бы российские олигархи решили поделиться с населением нефтедолларами.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин заявил, что доходы граждан России во втором полугодии 2019 года могут вырасти на 1%, чему будет способствовать резкое снижение инфляции.
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