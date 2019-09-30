Москва, , 09:56 — REGNUM Рост доходов населения РФ может начаться только в том случае, если российские олигархи начнут делиться с людьми нефтедолларами, а этого пока не предвидится, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития Максима Орешкина, который пообещал, что во втором полугодии 2019 года реальные располагаемые доходы граждан РФ вырастут на 1% и способствовать этому будет резко снижающаяся инфляция.

«Это безграмотность. Реальные зарплаты поднимаются не в том случае, если замедляется инфляция, а в том случае если падают цены. Если цены снижаются, то тогда реальная зарплата увеличивается. Но снижение инфляции, это всего лишь замедление темпов ее роста. Это не означает, что она превращается в свою противоположность — в дефляцию. Кроме того, второго полугодие идет уже три месяца! — сказал Делягин. — Сегодня последний день третьего квартала. Господин Орешкин говорит в будущем времени о том, что идет уже три месяца. Понятно, что в правительстве Медведева работают люди, которые не умеют пользоваться калькулятором. К этому уже все привыкли. Теперь придется констатировать, что в правительстве Медведева есть и те, кто не умеет пользоваться даже календарем».

Кроме того, Делягин отметил, что 1% роста находится «глубоко в недрах статистической погрешности». Рост доходов, по словам экономиста, мог бы начаться, если бы российские олигархи решили поделиться с населением нефтедолларами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин заявил, что доходы граждан России во втором полугодии 2019 года могут вырасти на 1%, чему будет способствовать резкое снижение инфляции.

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