Москва, , 09:55 — REGNUM В Госдуме не удивлены предупреждением о возможном подорожании молочной продукции.

«Как обычно, за каждый либерально-экономический эксперимент платить приходится обычным гражданам», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты предупредили о возможном росте цен на 10% на молочную продукцию. Повышение объяснили тратами бизнеса на запуск электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции. Одновременно с лета 2019 года на производстве и в торговых сетях уже идет эксперимент по ее маркировке, пишут «Известия».