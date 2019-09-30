Екатеринбург, , 10:00 — REGNUM Свердловский региональный оператор «Спецатобаза» был вынужден собирать и строительные отходы в ряде случаев, хотя сбор такого мусора и не входит в его обязанности. Об этом заявила и.о. главы регионального оператора «Спецавтобаза» Наталья Зубова, сообщает ЕАН.

Зубова уточнила, что оператору приходится сталкиваться с ситуацией, когда строительный мусор вывален на несанкционированных свалках. Хотя в компетенцию «Спецавтобазы» входит лишь работа с твердыми бытовыми отходами, в данном случае приходится вывозить и строительные отходы.

«Понятно, что в куче никто на месте не копается», — сказала руководитель.

Предприятие не может предъявить расходы за строительный мусор, поэтому эта работа выполняется безвозмездно.

Напомним, ранее «Спецавтобаза» призывала внести законодательные изменения для ликвидации несанкционированных свалок. Сейчас на людей, которые и организуют свалки, «нет прессинга», уверены в предприятии.

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