Иркутск, , 09:51 — REGNUM На решение освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий граждан России не могло не повлиять мощнейшее стихийное бедствие в Иркутской области, где в результате наводнения пострадали десятки тысяч человек, считает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

«С момента начала наводнения российский президент Владимир Путин уже трижды посещал Приангарье, где проводил совещания и проверял, как исполняются его поручение по скорейшему решению жилищных вопросов и восстановлению всего необходимого в регионе. Но помимо этого, находясь в Тулуне и встречаясь с людьми, глава государства самолично решал проблемы пострадавших и обещал «приехать ещё, если потребуется». Также многие жители Иркутской области запомнили слова Путина по итогам проведённого им совещания 2 сентября. «Увидите, я все сделаю» — сказал президент, ну и собственно, сделал, ‑ и делает», — отметила она.

Обстановка в Тулуне, пострадавшем летом 2019 года от мощнейшего наводнения, складывается весьма непростая. Дома многих горожан до сих пор подтоплены, требуется ручное управление, — пояснил 9 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков личное участие российского президента в судьбе жителей Тулуна.

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Напомним, наводнение в Иркутской области, в результате которого более 45 тысяч человек признаны пострадавшими, началось с 26 июня 2019 года. Указ о том, что уже с 1 января 2020 года налог на доходы физических лиц смогут не платить люди, которые пострадали в результате стихийных бедствий, терактов и других чрезвычайных ситуаций, подписал президент РФ Владимир Путин. Также НДФЛ смогут не платить и те, кто сдавал в аренду своё жилье этой категории нанимателей.

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