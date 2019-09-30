Москва, , 09:50 — REGNUM Технологию, которая позволяет совершать бесконтактные трансакции с помощью смартфонов или планшетов, массово внедряют крупные отечественные банки. Об этом пишут 30 сентября «Известия».

ВТБ и Промсвязьбанк запустили технологию в тестовом режиме, у Сбербанка такая услуга с декабря 2018 года доступна для Mastercard, а «Открытие», Райффайзенбанк и Тинькофф Банк внедряют её в настоящее время, отмечает издание.

В Сбербанке на вопрос о возможном подключении к сервису карт Visa или «Мир» ответили, что технология оптимизируется, а варианты её дальнейшего внедрения будут рассмотрены руководством.

Для использования смартфона или планшета в качестве pos-терминала потребуется установить приложение, указанное на сайте банка. Кроме того, перед этим нужно будет заключить с банком договор эквайринга. При оплате продавец открывает приложение и вводит нужную сумму, а покупатель прикладывает к смартфону бесконтактную карту или устройство с поддержковй Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay.

Эксперты полагают, что такой технологией очень захотят воспользоваться в малом и среднем бизнесе в городах с миллионным населением. Применение смартфонов как терминалов оплаты снизит издержки предпринимателей, однако напрямую не отразится на уровне цен.

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