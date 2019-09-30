Москва, , 09:48 — REGNUM В восприятии жителей России семья живет в бедности, если средний доход одного члена семьи не превышает 12,5 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование Левада-центра.

Отмечается, что субъективная граница бедности на 11,6% выше прожиточного минимума, который во втором квартале текущего года составил 11,2 тыс. рублей.

Согласно результатам опроса, для поддержания нормального уровня жизни семье необходимо примерно 38,1 тыс. рублей в месяц на человека. Такой доход получают только 7% респондентов. 40% опрошенных сообщили, что их доход ниже 12,5 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам исследования о заработной плате, проведённого сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер», в России всего лишь 5% граждан не только спокойно доживают до следующей зарплаты, но и имею возможность делать сбережения.

При этом 75% жителей денег до получки не хватает. Так, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете, более трети опрошенных (38,4%) зачастую нуждаются в почти 10 тыс. рублей.

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