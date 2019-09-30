Москва, , 09:42 — REGNUM Перед закрытием торговой сессии 27 сентября российский рубль, который довольно устойчиво торговался весь день, резко потерял в цене. Курс доллара США вырос к уровню 64,66 руб., евро подскочил до 70,75 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«При этом в рамках краткосрочной модели рынка был сломлен растущий тренд российской валюты и сформировались технические предпосылки для смены тенденции укрепления рубля.

Различные финансовые институты оценивают справедливый диапазон для курса национальной валюты в границах 64 — 66 руб. за единицу американской валюты. что достаточно близко к расчетным границам актуального торгового диапазона 63,75 — 65,50 руб.

На фоне плавного снижения цен на нефть и окончании налогового периода в РФ, российский рубль может продолжить зарождающуюся тенденцию к ослаблению. Первой целью является верхняя граница указанного диапазона.

Таким образом, сегодня, 30 сентября, можно ожидать роста курса доллара США в диапазон 65,10 — 65,50 руб., евро, вероятно, будет стремиться к уровню 71,25 руб.», — считает эксперт.

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