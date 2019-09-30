Анадырь, , 09:42 — REGNUM На Чаунской ТЭЦ на Чукотке установили новый теплосетевой деаэратор, который подпитывает теплосети и чистит воду, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Деаэратор позволяет очистить подпиточную воду от присутствующих в ней нежелательных газовых примесей, а также играет роль резервуара запаса воды для подпитки теплосети. Для подпитки тепловых сетей применяется только деаэрированная вода. В такой воде коррозия сводится к минимуму, поэтому подобный способ очистки является эффективным практическим средством защиты металла от коррозии», — пояснил директор филиала АО «Чукотэнерго» «Чаунская ТЭЦ» Александр Ковальчук.

Новое оборудование должно проработать не менее 25 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии отопительного сезона, где он ещё на наступил, в регионах страны готовятся к запуску систем тепло и водоснабжения.