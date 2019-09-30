Пекин, , 09:37 — REGNUM В Китае началось строительство скоростной железной дороги, которая соединит два крупных мегаполиса — Чунцин и Куньмин на юго-западе страны, сообщает агентство Синьхуа.

Длина нового участка железной дороги составил 699 км, его строительство стартовало в Чунцине. Скорость передвижения между двумя городами будет достигать 350 км/ч. На протяжение всей линии будет располагаться 20 станций и вокзалов. Строительство должно занять шесть лет.

Благодаря новой линии скорость передвижения между столицей провинции Юньнань городом Куньмином и городом центрального подчинения Чунцином сократится с пяти до двух часов.

Железная дорога рассчитана на укрепление обменов между населенными пунктами городского кластера Чэнду — Чунцин. Она должна придать импульс региональному экономическому развитию.

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