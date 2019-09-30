Москва, , 09:36 — REGNUM По итогам августа 2019 года корпоративные продажи южнокорейской автокомпании KIA в России составили 2562 автомобиля, что на 14% больше прошлогоднего уровня продаж. Об этом сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

За январь-август 2019 года было продано 20 280 автомобилей южнокорейской марки корпоративным клиентам в России, что на 8% превышает реализацию 2018 года.

Напомним, за последний летний месяц 2019 года автодилеры в России продали 18 351 модель KIA, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. А продажи корейской марки за январь-август составили в России 148 766 машин, что почти не отличается от показателя годичной давности (+0,1%). За счет этого KIA является лидером по продажам авто среди компаний иностранных марок в России.

Читайте также: Новый KIA Mohave появится в России в 2020 году