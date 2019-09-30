Посёлок Амдерма, Ненецкий АО, , 09:30 — REGNUM Аэропортовый комплекс в Амдерме должны реконструировать и ввести в эксплуатацию до июля 2022 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Ненецкого автономного округа (НАО).

Такие сроки предусмотрены проектно-сметной документацией, согласно ей запланировано выполнение строительно-монтажных работ с последующим вводом комплекса в эксплуатацию, уточняет ТАСС. В Амдерме реконструируют взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перроны, вспомогательное оборудование.

Из федерального бюджета выделяется 787,92 млн рублей в рамках госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы».

Как сообщало ИА REGNUM, основанный в 1956 году аэропорт в Амдерме до 1993 года использовался военными. Перспективы аэропорта Амдермы связывают с началом освоения газовых месторождений на Ямале и на шельфе Баренцевого и Карского морей.

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