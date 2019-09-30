Барнаул, , 09:24 — REGNUM В АО «Алтайэнергосбыт» назвали критичной ситуацию с долгами населения за потреблённую электроэнергию, Как сообщает пресс-служба компании, по состоянию на 1 сентября совокупная задолженность физических лиц в Алтайском крае и Республике Алтай перед АО «Алтайэнергосбыт» составляет более 243 млн рублей (в Алтайском крае — 178,9 млн рублей, в Республике Алтай — 64,4 млн рублей).

Также известно, что с начала года в отношении должников направлено 7250 исковых заявления на общую сумму более 31 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно данным РИА Рейтинг, Алтайский край и Республика Алтай вошли в число 11 регионов России с самой дорогой электроэнергией. Так, если в июле 2019 года среднее колли­чество электро­энергии, доступ­ное на средне­месячную чис­тую зар­плату составляло 9826 кВт/ч, то в Алтайском крае — только 5653 кВт/ч.

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Дороже, чем жителям двух «Алтаев», электроэнергия обходится толькоСтавропольскому краю,Карачаево-Черкесии,Псковской области,Ивановской области,Адыгее иКалмыкии.