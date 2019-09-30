Нью-Дели, , 09:19 — REGNUM Власти Саудовской Аравии планируют инвестировать в экономику Индии $100 млрд, об этом 29 сентября сообщает индийское издание Economic Times.

Средства могут пойти на развитие инфраструктуры, на добычу полезных ископаемых, а также для использования в нефтехимической отрасли.

«Саудовская Аравия планирует инвестировать в Индию средства на сумму $100 млрд для развития энергетики, нефтепереработки, нефтехимии, инфраструктуры», — отметила в интервью изданию посол королевства в Индии Сауд бин Мохаммед аль Сати.

Напомним, экономическое сотрудничество между Индией и Саудовской Аравией имеет давнюю взаимовыгодную историю. Королевство удовлетворяет 17% потребностей Индии в сырой нефти 32% — в газе.

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