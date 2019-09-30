Москва, , 09:08 — REGNUM По итогам августа 2019 года на российском авторынке продажи автомобилей немецкой компании BMW выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за отчетный период дилеры в России продали 3525 моделей BMW. Кроме того, продажи немецкой марки на российском рынке по итогам января-августа 2019 года также выросли на 17%, до 26 690 единиц. За счет этого BMW сохраняет лидерство в премиальном сегменте авторынка России.

«У BMW полностью обновился модельный ряд, вышел новый кроссовер Х7, который занял достойное место на рынке и пользуется повышенным спросом у покупателей. Лидер сегмента — Х5 — также получил новый кузов и отличные технические параметры. Бестселлер — 3 серия — ворвалась на рынок с инновационным набором опций», — сообщил генеральный директор BMW Адванс-Авто Алексей Гопкало.

По словам Гопкало, в общей сложности за 2019 год немецкая компания приготовила 19 новых бестселлеров.

Напомним, в начале сентября на российском рынке появились кроссоверы BMW X3 и BMW X4 в модификации M.

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