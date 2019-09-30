Улан-Удэ, , 08:58 — REGNUM Сельхозпроизводители Бурятии обмолотили 17,8 тыс. га зерновых, что составляет 28,6% от площади уборки. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Средняя урожайность составила 16,5 центнеров с га. Всего планируется заготовить 80 тыс. тонн, что составит 111% к урожаю прошлого года. Впрочем, эта цифры могла быть, по всей видимости, больше.

«В результате сильного града, прошедшего 5 сентября в Закаменском районе, пострадали посевы зерновых и кормовых культур СПК «Улекчин» и СПК «Михайловка». По предварительным оценкам погибло 410 га зерновых и 100 га кормовых культур», — отметили в пресс-службе.

Напомним, соседней Иркутской области повезло еще меньше — значительная территория региона пострадала от мощных паводков. Как сообщало ИА REGNUM, на 27 сентября там намолочено 451,3 тыс. тонн зерна при средней урожайности 19,8 ц/га.

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