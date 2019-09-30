Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Американская сеть магазинов одежды и аксессуаров Forever 21, которая представлена в торговых центрах практически на всей территории Соединённых Штатов, подала в суд документы с просьбой признать её банкротом. Об этом сообщает телекомпания NBC News.

Уточняется, что документы были поданы в суд США по делам о банкротстве в Уилмингтоне, штат Делавэр. Forever 21 Inc. заявила, что у компании есть обязательства на сумму $1 млрд перед более, чем 100 тыс. кредиторов.

Компания, которая создавалась с одного магазина в районе Хайленд-Парк Лос-Анджелеса в 1984 году, подала заявку на защиту от банкротства по главе 11 Кодекса о банкротстве США, что позволило ей попытаться реорганизовать свои долги и остаться в бизнесе. Это менее радикально, чем подача заявки по главе 7, которая потребовала бы от компании продать свои активы, чтобы заплатить своим кредиторам.

Так, предполагается, что часть магазинов компании будет закрыта. Forever 21 планирует выйти из большинства своих международных представительств в Азии и Европе, говорится в релизе ритейлера. Однако продолжит свою деятельность в Мексике и Латинской Америке. Что касается США, то ухода с каких-либо крупных рынков не ожидается. По сведениям телеканала CNN, закрыты будут до 180 из 800 магазинов сети.