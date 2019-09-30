Оренбург, 30 сентября 2019, 08:57 — REGNUM В Оренбурге суд признал недействительным аукцион, в рамках которого администрация Южного округа города купила иномарку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.
Расторгнуть муниципальный контракт, заключенный по итогам аукциона, потребовала городская прокуратура. В 2018 году автосалон выиграл торги и осуществил поставку машины автомобиля «Skoda Kodiaq» стоимостью 1,3 млн рублей.
Надзорное ведомство при проверке техзадания выяснило, что указанные требованиям соответствует конкретная модель автомобиля. На лицо нарушение запрета на ограничение конкуренции.
Суд признал аукцион и заключенный договор недействительными и обязал чиновников вернуть машину автосалону, а от автосалона потребовал возвращения денег. Решение суда в законную силу не вступило.