Москва, , 08:53 — REGNUM Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и услуги связи жители удаленных районов России смогут оплачивать на кассах магазинов. Нововведение готовит Сбербанк, сообщает 30 сентября РБК со ссылкой на источники на банковском рынке.

Разработанный Сбербанком проект будет востребован в местностях, где мало телефонов и ограничены возможности интернета. Сервис предназначен только для клиентов Сбербанка.

Сервис будет похож на оплату счетов в банке и позволит заплатить за ЖКУ, мобильную связь, домашний телефон, интернет и телевидение, а также оплатить налоги, штрафы и пошлины. Ожидается, что его запустят уже этой осенью.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк также намерен запустить платформу для онлайн-продажи автомобилей. Купить с её помощью можно будет как новый, так и подержанный автомобиль.

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