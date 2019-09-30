Сеул, , 08:57 — REGNUM Сотрудники южнокорейских малых и средних предприятий (МСП) провели в Таиланде и Индии консультации по вопросам экспорта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской федерации малого и среднего бизнеса.

По их словам, в период с 23 по 27 сентября представители семи южнокорейских компаний провели за рубежом в общей сложности 127 консультаций по вопросам экспорта, сумма которых оценивается в 6,2 млрд вон (~$5,19 млн).

Отмечается, что в Бангкоке представители Южной Кореи провели 63 консультации на сумму 2,7 млрд вон (~$2,26 млн), а в Ченнаи — 64 консультации на сумму 3,5 млрд вон (~$2,93 млн)

«Мы продолжим выполнять роль маркетингового инструмента и активно поддерживать малый и средний бизнес страны, чтобы как можно больше предприятий смогли выйти на зарубежные рынки», — сообщили представители федерации.