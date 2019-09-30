Лондон, , 08:41 — REGNUM По итогам августа 2019 года продажи автомобилей в Великобритании упали на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

Всего было реализовано за отчетный период 92 573 авто. По мнению экспертов SMMT, в августе на британском рынке происходит традиционное падение спроса на авто, однако количество проданных за последний месяц лета 2019 года машин является рекордным для Великобритании.

По итогам января-августа 2019 года на британском рынке было продано 1 млн 519 тыс. 016 автомобилей, что на 3,4% меньше по сравнению с годом ранее.

Лидируют на авторынке Великобритании в августе по продажам автомобили немецкой компании Volkswagen. Британцы за месяц приобрели 11 334 авто данной марки (+0,7%). На второй строчке — американский Ford, реализация которого составила 10 764 авто (-4%). Замыкает тройку лидеров Audi (9062 ед.; +19,5%).

На четвертом и пятом месте Mercedes-Benz (5040 ед., +3,5%) и Vauxhall (4864 ед., — 4,2%) соответственно.

Напомним, По данным исследования, проведенного экспертным сообществом Driver Power, японский кроссовер Lexus RX четвертого поколения стал самым надежным автомобилем на британском рынке.

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