Нур-Султан, , 08:37 — REGNUM На ослабление национальной валюты Казахстана по итогам прошедшей недели, 23−29 сентября, повлияло ухудшение внешнего фона, сообщили 30 сентября в Ассоциации финансистов республики.

Отмечается, что по итогам 27 сентября торги в паре доллар США — тенге закрылись на уровне 387,73. В краткосрочной перспективе прогнозируется консолидация пары валют на текущем уровне при стабилизации внешнего фона.

В ассоциации отметили, что Национальный банк Казахстана допускает выход уровня инфляции за пределы установленного коридора 4−6% в первом квартале 2020 года. Вместе с тем эксперты отмечают ухудшение перспектив для национальной валюты из-за торговой войны между Китаем и США.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых восьми месяцев 2019 года уровень инфляции в Казахстане составил 3%. Продовольственные товары подорожали на 6,1%, непродовольственные товары — на 2,9%, услуги — подешевели на 0,6%.

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