Сеул, , 08:42 — REGNUM В октябре 2019 года вступают в силу соглашению о свободной торговле (FTA) между Южной Кореей и странами Центральной Америки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, с 1 октября в начинает действовать соглашения с Никарагуа и Гондурасом.

Отмечается, что соглашения с Коста-Рикой, Сальвадором и Панамой вступят в силу через месяц после завершения всех внутренних процедур и ратификации в Южной Корее.

Известно, что соглашение о свободной торговле между Южной Кореей и Центральной Америкой стало шестнадцатым торговым соглашением Сеула.

По словам представителей министерства, данные соглашения позволят увеличить товарооборот между странами, а также диверсифицировать экспортные рынки, что жизненно необходимо экономике страны в свете торгового конфликта между США и Китаем и экспортного контроля со стороны Японии.