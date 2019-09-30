Лондон, , 08:35 — REGNUM Генеральный директор нефтегазовой компании BP (British Petroleum) Роберт Дадли может уйти со своего поста в течение года. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в британских деловых кругах.

В октябре BP намерена представить финансовый отчет за третий квартал 2019 года, именно тогда Дадли, которому 14 сентября исполнилось 64 года, может объявить о предстоящем уходе. Источники телеканала уточняют, что об отставке Дадли предупредил председателя правления компании Хельге Лунда.

Имя преемника Дадли пока не названо, им может стать вице-президент ВР Бернард Луни, ответственный за разведку и освоение месторождений. Дадли встал во главе британской компании в 2010 году.

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