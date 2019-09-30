Ханты-Мансийск, , 08:19 — REGNUM Финансовая компания «Флеш лайт капитал» требует признать авиакомпанию Utair банкротом. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа. Как следует из картотеки дел судебной инстанции, иск был зарегистрирован 27 сентября.

Читайте также: Четыре контрагента за два дня потребовали банкротства «ЮТэйр»

Уточняется, что сумма исковых требований составляет 307,8 тыс. рублей. Других подробностей дела не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года иски о признании банкротом авиакомпанию «ЮТэйр» в Арбитражный суд ХМАО подали сразу четыре контрагента. Так, с заявлениями о признании должника в лице «ЮТэйр» банкротом обратились ООО «Юган-Юнион Кард» (379, 7 тыс. рублей), ООО «Компания «Интер» (339,8 тыс. рублей), ООО «Финансовая компания «Флеш лайт капитал» (308,1 тыс. рублей) и ООО «Гидпромэнергострой» (363,1 тыс. рублей).

Также по теме: Суд обязал авиакомпанию «ЮТэйр» вернуть долги за бортовое питание

В самой авиакомпании заявили, что повода для банкротства в данных заявлениях не видят, так как финансовые претензии не связаны с договорами по кредитам и лизингу. Не опасна и сумма общего долга, отметили представители «ЮТэйр».

Напомним, сумму 308,1 тыс. рублей «Флэш лайт капитал» должен был получить с «ЮТэйр» в счёт уплаты задолженности по договору подряда от 15 июля 2015 года, а также расходов на госпошлину. Такое решение Арбитражный суд ХМАО принял 28 января 2019 года, однако «ЮТэйр» его не исполнил.

Читайте ранее в этом сюжете: Контрагент банкротит «ЮТэйр» за долг в 308 тыс. рублей