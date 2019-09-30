Сеул, , 08:33 — REGNUM В 2018 году в Южной Корее на долю индивидуальных предпринимателей (ИП) в сфере бизнеса пришлось 25,1%. Об этом сообщает KBS News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Согласно опубликованным данным, Южная Корея занимает пятое место среди стран-членов Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) по данному показателю.

Известно, что самая высокая доля индивидуальных предпринимателей была зафиксирована в Греции (33,5%), за ней следуют Турция (32%), Мексика (31,6%) и Чили (27,1%).

Однако представители министерства отмечают, что за последние пять лет в Южной Корее продолжает снижаться доля индивидуальных предпринимателей. В 2014 году данный показатель составил 26,8%, в 2015 году — 25,9%, в 2016 году — 25,5%, в 2017 году — 25,4%.

Среди стран Азии, Южная Корея занимает первое место, за ней следует Япония с показателем 10,3% (в общем рейтинге 25-е место).

Самый низкий показатель индивидуальных предпринимателей был зафиксирован в США (6,3%), Норвегии (6,5%), Дании (8,1%) и Канаде (8,3%).