Москва, , 08:12 — REGNUM Доктор экономический наук и публицист Никита Кричевский иронично отнёсся к словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, спрогнозировавшего рост доходов граждан России до конца 2019 года. Комментируя на своих ресурсах размер заявленного, он отметил:

«Синоптик Орешкин прогнозирует, что рост доходов вечно недовольного населения прыгнет во втором полугодии на 1%. Причина — резко снижающаяся инфляция. И больше ничего. А если по примеру тети Эли ( глава Банка России Эльвира Набиуллина, прим. ИА REGNUM ) инфляцию подкрутить? А рубль укрепить? А индексацию пенсий перенести? Унесем ли мы тогда рост, Максим Станиславович?».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее прогноз о том, что реальные располагаемые доходы граждан России вырастут во втором полугодии в годовом выражении на 1%, министр экономического развития РФ Максим Орешкин озвучил программе «Москва. Кремль. Путин». По словам чиновника, способствовать росту доходов граждан должно резкое снижение инфляции.

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