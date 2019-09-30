Москва, , 08:03 — REGNUM Золотодобывающим компаниям и аффинажным заводам могут начать выдавать генеральные, а не разовые (как это было до последнего времени) лицензии на экспорт золотых и серебряных слитков. С таким предложением выступило Министерство промышленности и торговли РФ.

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В ведомстве пояснили, что разовая лицензия, в отличие от генеральной, которые в настоящее время выдаются банкам, получившим соответствующую лицензию ЦБ, выдаётся только на конкретный внешнеторговый контакт.

Как отмечено в пояснительной записке к разработанному ведомством проекту постановления правительства РФ, опубликованному на портале подготовки нормативных правовых актов, Минпромторг считает необходимость оформления разовых лицензий «одним из сдерживающих факторов при экспортных операциях», сообщает газета «Коммерсантъ». При этом перед министерством к 2024 году стоит задача достичь объёма экспорта несырьевых неэнергетических товаров на уровне $250 млрд.

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По оценкам федерального министерства, такая мера будет способствовать наращиванию «объёмов несырьевого неэнергетического экспорта, повышению конкурентоспособности отечественных добывающих компаний и субъектов производства драгоценных металлов на внешних рынках».

Отмечается, что в случае принятия инициативы ожидается увеличение количества внешнеторговых контрактов между российскими и зарубежными компаниями.

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