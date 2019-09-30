Екатеринбург, , 08:11 — REGNUM В Екатеринбурге за девять месяцев 2019 года от африканской чумы свиней привито 480 животных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным комитета мэрии по товарному рынку на территории муниципального образования «город Екатеринбург» всего зарегистрировано в личных хозяйствах 540 свиней.

Как отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, ранее было выявлено несколько случаев заболеваемости поголовья животных африканской чумой свиней.

«В Екатеринбурге благодаря ежегодно проводимой профилактической работе и бдительности ветеринаров эпизоотическая ситуация остается спокойной», — подчеркнули в мэрии.

Также сотрудники администрации города совместно с полицией проводят регулярные рейды, направленные на выявление мест несанкционированной торговли мясом животных. За нарушения в сфере торговли в отношении восьми человек составлены административные протоколы.