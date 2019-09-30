Московский арбитраж рассмотрел ходатайство финансового управляющего сына Виктора Черномырдина — Виталия Черномырдина и продлил на полгода срок реализации его имущества. Руслану Губайдулину дали время на реализацию банкротных мероприятий до 3 марта 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Москва, , 07:49 — REGNUM Банкротом Виталия Черномырдина признали решением суда от 24 апреля 2018 года. До этого с сентября 2017 года в отношении должника действовала процедура реструктуризации долгов.

22 октября суд рассмотрит ходатайство о процессуальном правопреемстве с «Газпромбанка» на ООО «Горнометаллургическая компания «Еврометалл-Инвест». Речь идёт о включении в реестр кредиторов суммы 1 119 132 506 рублей.

Напомним, Виталий Черномырдин родился в городе Орске Оренбургской области. В ЕГРЮЛ он числится соучредителем порядка 20 юрлиц в Оренбургской, Тульской областях, Москве и Ставропольском крае. Часть компаний уже ликвидирована, а часть действует. Среди последних — межрегиональный общественный фонд Черномырдина «Поддержка и развитие среднего класса», в числе соучредителей которого был и сам бывший премьер-министр РФ Виктор Черномырдин, международный фонд гуманитарных исследований «Толерантность», черноотрожское станичное казачье общество, региональный общественный фонд «Поддержка и развитие среднего класса», специализированный фонд управления целевым капиталом «Город равных» и другие.

В начале сентября прошло собрание кредиторов должника, где приняли участие два кредитора, на которых в совокупности приходится 89,52% требований — ПАО «Банк ВТБ» (более 280,5 млн рублей) и ПАО «Северсталь» (13,013 млрд рублей).