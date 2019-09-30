Москва, , 07:47 — REGNUM Законопроект о поправках к Налоговому кодексу подписан российским президентом Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно нововведению, теперь российским гражданам будет проще подавать документы в налоговые органы, поскольку они смогут это сделать через МФЦ.

Таким же путём они смогут получать декларации и сведения о налоговых льготах. Речь идёт о таких платежам как налог на транспорт, на имущество, на землю. Тут же можно будет направлять декларации.

Кроме того, благодаря новым правилам, заявление, чтобы вернуть излишне уплаченные налоги, можно будет подавать не в течение трёх лет, как раньше, а в любое время.

Также упрощение заключается в том, что налог на доходы физических лиц можно будет переводить одним платёжным поручением, поскольку он включён в единый налоговый платёж.

Напомним, законопроект о поправках в российский налоговый кодекс принят Госдумой в третьем чтении 19 сентября.

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