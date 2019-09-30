Москва, , 07:46 — REGNUM В Москве 4 октября открывается фестиваль «Золотая осень». Фестиваль входит в цикл уличных городских мероприятий «Московские сезоны», сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: В Москве проходит фестиваль «Золотая осень» — фоторепортаж

В рамках фестиваля состоится более 450 кулинарных мастер-классов. На Красной площади откроются два кулинарных шале: «Кухня регионов России» и «Осенний китчинг».

Посетители фестиваля смогут научиться готовить блюда разных стран и эпох, например, буузы (бурятские пельмени), суп из сафоя, блюда дьяковской культуры (VII век до нашей эры — V век нашей эры) и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на фестиваль «Золотая осень» в Москву приехали более 1 тыс. производителей из 55 регионов России. На площадках побывали 6,5 млн человек.

Ранее в сюжете: «Золотая осень» в Москве принесла новочебоксарскому «Химпрому» золотую медаль