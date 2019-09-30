Сеул, , 07:45 — REGNUM В августе 2019 года в Южной Корее зафиксировали рост промышленного производства и инвестиций. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, промышленное производство страны увеличилось на 0,5%. Известно, что данный показатель увеличивается второй месяц подряд.

Однако в горнодобывающей отрасли отметка сократилась на 1,4%, в обрабатывающей — на 1,5%. Как отмечают специалисты, спад показателей произошел из-за снижения производства автомобилей, резины и пластмасс.

Инвестиции в производственные мощности увеличились на 1,9%. Известно, что объем инвестиций растет на протяжении трех месяцев с июня текущего года.

Кроме того, розничные продажи также увеличились на 3,9%, что является самым высоким показателем за последние восемь лет с января 2011 года.