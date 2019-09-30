Благовещенск, , 07:22 — REGNUM Строительство новой школы начнётся в 2020 году в посёлке Экимчан Селемджинского района Приамурья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Зарплаты учителей в Приамурье увеличатся в 2020 году

Новая школа в Экимчане будет рассчитана на 156 учеников. Также в Приамурье начнётся строительство двух детских садов-яслей: один детский сад в посёлке Магдагачи на 50 детей и ещё один в посёлке Екатеринославка на 70 малышей до трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на развитие системы образования в Приамурье будет направлено 12 млрд рублей, часть которых пойдёт на строительство новых объектов и капитальный ремонт имеющихся учреждений.