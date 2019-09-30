Искитим, Новосибирская область, , 07:13 — REGNUM Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Новосибирской области через суд пытается признать Линевский домостроительный комбинат банкротом. Соотвествующее исковое заявление поступило в Арбитражный суд региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Основанием для иска послужила задолженность по налогам и сборам 17,6 млн копеек.

Отметим, что на Линевском домостроительном комбинате выпускают железобетонные изделия для жилищного строительства.

Рассмотрение заявления ФНС в первой инстанции назначено на 6 ноября 2019 года.