Казань, , 06:57 — REGNUM Арбитраж Татарии снова оштрафовал федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»), выступающее техзаказчиком реконструкции автодороги М-7 «Волга». Истцом в деле выступало Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора по Татарии, но решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К ответственности федеральное учреждение было привлечено по ч.2 ст. 9.4 КоАП РФ, за нарушение обязательных требований в области строительства, что повлекли отступление от проектных значений. Сумма штрафа составила 150 тыс. рублей.

Напомним, ранее управление Ростехнадзора уже судилось с ФКУ. В начале августа ведомство подало иск с требованием приостановить работы, проводимые учреждением в рамках реконструкции одного из участков трассы М-7. Приостановка — одна из форм административного наказания. Также в июле 2019 года решением суда ФКУ было оштрафовано на 150 тыс. рублей. В основе спора были нарушения при реконструкции автомобильной дороги М-7 «Волга» «Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, км. 761+500 км 771+246». ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» являлось техзаказчиком по объекту, а подрядчиком было ООО «ПСО «Казань» — компания, принадлежащая депутату Госсовета РТ пятого созыва Равилю Зиганшину, а также выступающая подрядчиком космодрома в Приамурье.

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