Вашингтон, , 06:30 — REGNUM Признать себя банкротом и закрыть часть магазинов намерена американская торговая сеть Forever 21. Об этом говорится в распространенном заявлении компании.

Банкротство

В заявлении говорится, что 180 магазинов сети из 800 прекратят работу. Менеджмент Forever 21 намерен заняться реконструкцией сети для увеличения прибыли. Для этого компания пройдет процедуру банкротства.

Напомним, сеть Forever 21 возникла в 1984 году и распространилась по всей стране. Центральный офис сети расположен в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Занимается Forever 21 американским ритейлером быстрой моды.