Казань, , 05:21 — REGNUM Основатель крупных инвесткомпаний из Китая Билли Нгок во время своего визита в Казань выразил интерес к поставкам из России молочной и мясной продукции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Встреча главы Татарии Рустама Минниханова с основателем China Environmental Energy Holdings и Golden Brick Capital Management Limited состоялась в столице Татарии в прошедшие выходные.

Стороны обсудили сотрудничество в агросекторе, а также сфере энергетики. Нгог уточнил, что рад изучить возможность вложений в республику, отметив потенциал в этих секторах.

«Китай нуждается в сельскохозяйственной продукции. Мы покупаем товары в Южной Америке. Но Россия находится к нам намного ближе, поэтому почему бы нам не приобретать у вас молочную и мясную продукцию», — уточнил он.

В свою очередь Минниханов пригласил юных хоккеистов из Китая на обучение в регион. Дело в том, что Билли Нгок также владеет пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар».

Напомним, между Татарией и китайскими регионами за 2018 год товарооборот был на уровне 630 млн долларов и власти республики видят возможности роста. Помимо этого, китайские бизнесмены активны на рынке российского региона. К примеру, в 2019 году компания Haier открыла «умный» завод в Набережных Челнах.