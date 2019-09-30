Казань, 30 сентября 2019, 05:21 — REGNUM Основатель крупных инвесткомпаний из Китая Билли Нгок во время своего визита в Казань выразил интерес к поставкам из России молочной и мясной продукции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Встреча главы Татарии Рустама Минниханова с основателем China Environmental Energy Holdings и Golden Brick Capital Management Limited состоялась в столице Татарии в прошедшие выходные.
Стороны обсудили сотрудничество в агросекторе, а также сфере энергетики. Нгог уточнил, что рад изучить возможность вложений в республику, отметив потенциал в этих секторах.
В свою очередь Минниханов пригласил юных хоккеистов из Китая на обучение в регион. Дело в том, что Билли Нгок также владеет пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар».
Напомним, между Татарией и китайскими регионами за 2018 год товарооборот был на уровне 630 млн долларов и власти республики видят возможности роста. Помимо этого, китайские бизнесмены активны на рынке российского региона. К примеру, в 2019 году компания Haier открыла «умный» завод в Набережных Челнах.