Якутск, , 05:03 — REGNUM Общественность Якутии обсуждает появление на выставке-ярмарке в Якутске мяса американского длиннохвостого суслика. За две тушки грызуна просят 600 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В минувшие выходные на выставке-ярмарке «Продовольствие-2019» в Якутске местные жители увидели «деликатес» — мясо американского длиннохвостого суслика, в простонародье евражки.

В соцсетях началось бурное обсуждение, якутяне отрицательно отнесли к употреблению крыс:

«Никто, никогда в Якутии, и думаю в Америке, их не едят. Они дурно пахнут»

«Ну с ума сходят люди. Ленинградская блокада что ли? Крыс есть, вроде с голоду не умираем».

Как сообщало ИА REGNUM, в торговых точках Якутии отмечены слишком высокие цены. Например, литр безлактозного молока стоит 395 рублей, руккола — 450 125 гр.