Москва, , 04:16 — REGNUM Платежи на кассах в магазинах за сотовую связь, телевидение, интернет, налоги, штрафы, услуги ЖКХ намерен организовать Сбербанк, передаёт 30 сентября РБК.

По словам источников издания, уже готовится соответствующий проект. В действие он вступит, вероятно, этой осенью.

Уточняется, что клиенты Сбербанка смогут в магазинах оплачивать услуги, которые можно проводить через «Сбербанк Онлайн». Это будет осуществляться следующим образом: на кассу можно будет принести квитанцию об оплате, а кассир будет вносить информацию с неё и принимать платёж.

Участвовать в этом будут те магазины, которые к настоящему моменту выдают наличные по картам «Сбербанка».

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