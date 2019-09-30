Якутск, , 04:01 — REGNUM Порядка 850 семей будут переселены из непредназначенных для проживания домов, которые построены в годы промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, передает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Живущих в бараках дальневосточников поручили посчитать и переселить

По информации замглавы Минстроя РФ Юрия Гордеева, утверждены правила выделения бюджетных средств и уже в 2020 году первые деньги из федерального бюджета в размере 1, 5 млрд рублей поступят в регионы Сибири и ДФО.

Деньги на переселение 850 семей распределят в Якутии, Красноярском крае, Забайкалье, в Иркутской области и Югре.

Как сообщало ИА REGNUM, до 17 октября 2017 года были подсчитаны жильцы барков, которые были построены в период освоения Сибири и Дальнего Востока, а также утверждён комплекс мер и источники финансирования переселения.