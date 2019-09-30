Магадан, Магаданская область, , 02:53 — REGNUM В областной онкологический диспансер в Магадане поступило современное оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации правительства региона, материально — техническую базу диспансера обновили новой аппаратурой: аргоноплазменным коагулятором, ультразвуковым электрохирургический генератором и реанимационным анестезиологическим монитором. Оборудование обошлось в 5 млн рублей из федерального бюджета.

Применению невой техники даст возможность минимизировать травмотичночть операций.

В областном онкодиспансере ежегодно обследуются 5,5 тыс. жителей Колымы, в стационаре лечатся до 2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил всех пациентов, которые имеет направления на обследование, принимать в областном онкодиспансере бесплатно.