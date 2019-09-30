Саратов, , 00:01 — REGNUM В Саратовской области в рамках старта новой системы обращения с отходами, которая заработает с 2020 года, построят еще шесть объектов по сортировке и перегрузке мусора. Об этом сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Российский экологический оператор».

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас перед властями субъекта стоит задача — запустить второй кластер, который планомерно, 1 января 2020 года, будет сделан», — цитирует представителя пресс-службы «Интерфакс-Поволжье».

С этого момента на территории второго кластера региона заработает региональный оператор по обращению с отходами.

В частности, планируется строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн и пять мусороперегрузочных станций. Срок возведения объектов будет регламентироваться правительством Саратовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории первого саратовского кластера новая система обращения с ТКО начала работу в середине августа 2018 года. Введение новой системы сопровождалось массовыми жалобами населения. В ноябре прокуратура области установила, что по 250 адресам услуга по вывозу мусора не предоставлялась или предоставлялась некачественно. При этом в отношении около 400 собственников жилья выставили счета на оплату не оказанной услуги, в ряде квитанций содержались недостоверные сведения о числе собственников помещений, общей площади. Ряд платежек направили в адрес умерших собственников.

В ноябре же активисты Общероссийского народного фронта выяснили, что тариф на оплату услуг регионального оператора ТКО вырос наиболее значительно в Саратовской области — в 14,6 раза. В 2017 году стоимость услуги захоронения отходов в регионе на один кубометр составляла 40 рублей, в ноябре 2018 года она составляет уже 586 рублей. Однако с января услуга вывоза ТКО для жителей региона подешевела в среднем на 4%, оператор объяснил это ростом экономической эффективности в системе переработки.

На территории первого кластера работают два мусоросортировочных комплекса суммарной мощностью 300 тыс. тонн в год и 20 мусороперегрузочных станций.